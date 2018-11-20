للمرة الاولى منذ مقتل خاشقجي.. بن سلمان يزور اربع دول

الخليج 365/ بغداديستعد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز، يوم الجمعة المقبل، للقيام بجولة خارجية تشمل الإمارات، والبحرين، ومصر، قبل التوجه إلي الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين، بحسب "روسيا اليوم".

وقال مصدر دبلوماسي خليجي في العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء، إن "محادثات ولي العهد السعودي في الإمارات والبحرين ومصر ستتناول تطورات الوضع في اليمن وسبل مواجهة الإرهاب وإيران ومسار عملية السلام في المنطقة إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الرياض وعواصم تلك الدول".



وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أعلن الليلة الماضية أن ولي العهد السعودي سيتوجه إلى قمة العشرين في الأرجنتين كجزء من جولة خارجية سيقوم بها "دون الكشف عن تلك الدول".

وتعد جولة ولي العهد السعودي الأولى له منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول الشهر الماضي.

