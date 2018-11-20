40 معلومة عن الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - انطلاقة أربعينية مثيرة للفخر والخوف والطموح، لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تحمل شعار "التطلع للعالمية"، برئاسة المنتج محمد حفظي، والمدير الفني يوسف شريف رزق الله.

تحرير:عبد الفتاح العجمي ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٠٠ م

فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدأت في 16 أغسطس 1976 على أيدي الجمعية المصرية للكتاب والنقاد السينمائيين برئاسة كمال الملاخ، الذي نجح في إدارة هذا المهرجان لمدة 7 سنوات حتى عام 1983، ثم شكلت لجنة مشتركة من وزارة الثقافة للإشراف على المهرجان عام 1985، الذي تولى مسؤوليته الأديب سعد الدين وهبة، حيث احتل مهرجان القاهرة خلال هذه الفترة مكانة عالمية، حتى أصبح ضمن أهم ثلاثة مهرجانات للعواصم، بعد مهرجان لندن السينمائي. مرّت السنوات، وها نحن على موعد مع دورته الأربعين، ونتعرض لأبرز المعلومات عنها في السطور التالية:-

اقرأ أيضًا| أربعينية القاهرة السينمائي.. دورة الفخر والخوف 1- تُقام الفعاليات في الفترة من 20 حتى 29 من شهر نوفمبر الجاري. 2- شعار الدورة الأربعين هو التطلع للعالمية. 3- يترأس الدورة المنتج محمد حفظي، وهو أصغر رئيس في تاريخ المهرجان. 4- بدورته الأربعين، يُصبح القاهرة السينمائي، المهرجان الأعرق

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1- تُقام الفعاليات في الفترة من 20 حتى 29 من شهر نوفمبر الجاري.

2- شعار الدورة الأربعين هو التطلع للعالمية.

3- يترأس الدورة المنتج محمد حفظي، وهو أصغر رئيس في تاريخ المهرجان.

4- بدورته الأربعين، يُصبح القاهرة السينمائي، المهرجان الأعرق في منطقة الشرق الأوسط.

5- يُعرض خلال فعاليات المهرجان ومسابقاته المختلفة 160 فيلمًا من أهم وأحدث أفلام العام، من 59 دولة.

6- حقوق بث فعاليات المهرجان حصرية لشبكة قنوات DMC.

7- تستقبل دار الأوبرا المصرية، على مسرحها الكبير، حفلي الافتتاح والختام.

8- تُقدم النجمة شيرين رضا حفل افتتاح الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

9- يفتتح المهرجان دورته الأربعين بعرض أحد أهم أفلام 2018 وهو "Green Book - كتاب أخضر" للمخرج الأمريكي بيتر فاريلي.

10- الجمهور يمكنه مشاهدة العروض في القاعات المختلفة لدار الأوبرا المصرية، وعدة مناطق بالقاهرة، منها وسط البلد، الزمالك، 6 أكتوبر، والتجمع الخامس.

11- لأول مرة يضيف المهرجان جائزة للجمهور بقيمة مالية كبيرة هي 20 ألف دولار، تُمنح للفيلم الذي يصوت له جمهور القاهرة.

12- تشهد الدورة إطلاق النسخة الأولى من أيام القاهرة السينمائية، وتستمر خمسة أيام لدعم صناعة السينما في مصر والمنطقة.

13- توجد نسخة جديدة من ملتقى القاهرة السينمائي، تتنافس فيها مشروعات سينمائية بمرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج على جوائز تتجاوز قيمتها 110 آلاف دولار أمريكي.

14- أربع مسابقات احتفظ بها المهرجان في برنامجه الرسمي، تتقدمها المسابقة الدولية، ويتسابق فيها 16 فيلمًا جميعها تُعرض للمرة الأولى. (يمكنك التعرف عليها ومواعيد عرضها من هـــــنــــــا)

15- يترأس المسابقة الدولية المخرج الدنماركي العالمي بيل أوجوست، ومعه سامال يسلياموفا، بريانتي ميندوزا، خوان فيرا، ناتاشا رينييه، هالة خليل، فرانشيسكو مونزي، ديامان بو عبود، وظافر العابدين.

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16- مسابقة آفاق السينما العربية تستمر في تقديم أحدث أعمال السينما في المنطقة، بعرض ثمانية أفلام جديدة. (يمكنك التعرف عليها ومواعيد عرضها من هـــــنــــــا)

17- وتضم لجنة تحكيم المسابقة العربية في عضويتها المخرج أبو بكر شوقي، المخرج والمنتج محمد قبلاوي، إضافة إلى التونسية عائشة بن أحمد.

18- في مسابقة أسبوع النقاد تُعرض سبعة أفلام، تُمثل في مجملها بانوراما مصغرة لأحوال السينما الشابة في العالم. (يمكنك التعرف عليها ومواعيد عرضها من هــــــنــــــا)

19- أما لجنة تحكيم أسبوع النقاد فتتقدمها الأمريكية آيمي نيكولسون، المصري محمد حماد، والمغربي أحمد الحسني رئيس مهرجان تطوان للسينما المتوسطية.

20- تعرض مسابقة سينما الغد مجموعة مختارة من 20 فيلمًا قصيرًا، تمثل الأصوات الناشئة اللافتة في كل قارات العالم. (يمكنك التعرف عليها ومواعيد عرضها من هــــــنــــــا)

21- وتتشكل لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة من الجزائري كريم موساوي، المصرية ياسمين رئيس، والألمانية كاثي دي هان.

22- تم إضافة جائزة جديدة بعنوان "أحسن فيلم عربي"، يمنحها المهرجان للمرة الأولى بقيمة مالية 15 ألف دولار، تتنافس عليها الأفلام العربية الطويلة في جميع المسابقات.

23- ويحسم اختيار جائزة أحسن فيلم عربي في المهرجان بشكل عام، لجنة يتقدمها الناقد الألماني كلاوس إيدر، ومعه المخرجة المصرية أيتن أمين، والمنتج التونسي نديم شيخ روحه.

24- خارج المسابقات، يُقدم المهرجان مجموعة من برامج العروض، يتقدمها قسم الاختيار الرسمي، ويضم 12 فيلمًا من أهم أفلام العام. (يمكنك التعرف عليها ومواعيد عرضها من هــــــنـــــــا)

25- يستضيف المهرجان العرض الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لفيلم المخرج المكسيكي ألفونسو كوران "روما"، إنتاج شبكة نتفليكس الحائز على جائزة الأسد الذهبي من مهرجان فينيسيا.

26- بجانب الاختيار الرسمي خارج المسابقة، تتجاور ثمانية أفلام تُعرض في قسم العروض الخاصة. (اقرأ أيضًا| دليلك لمشاهدة الأفلام الأجنبية في القاهرة السينمائي)

27- كما يعرض المهرجان 55 فيلمًا هي أفلام البانوراما الدولية لأهم أفلام العالم في 2018. (اقرأ أيضًا| نرشح لك الأفضل في أفلام «القاهرة السينمائي»)

28- في الدورة الأربعين يُقدم مهرجان القاهرة قسمًا جديدًا للمرة الأولى هو قسم "عروض منتصف الليل"، على مدار سبع ليالي في سينما الزمالك. (للمزيد من هـــــنــــــا)

29- يحتفي المهرجان هذا العام بالمخرجات العربيات، عبر عرض 9 أفلام لمخرجات نلن حفاوة دولية خلال الأعوام الأخيرة. (اقرأ أيضًا| السينما بعيون المرأة.. 8 مخرجات عرب بمهرجان القاهرة)

30- يُلقي المهرجان الضوء هذا العام على السينما الروسية الحديثة التي أخذت خطوات مشهودة في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفيتي.

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31- يعرض مهرجان القاهرة تسعة من أهم الأفلام الروسية الحديثة، ويستضيف وفدًا روسيًا رفيع المستوى يتحدث أفراده حول حال سينماهم المعاصرة والتجربة التي خاضتها نحو العالمية.

32- بمناسبة حلول مئوية ميلاده في الأول من يناير 2019، يحتفي المهرجات بذكرى الكاتب إحسان عبد القدوس، وذلك بعرضه نسخ رُممت حديثًا لأربعة من أهم الأفلام المأخوذة عن رواياته.

33- يصدر المهرجان كتاب حول سينما إحسان عبد القدوس من إعداد الناقد سامح فتحي. (اقرأ أيضًا| المرأة في أدب إحسان عبد القدوس.. الوطن والحرية)

34- يمنح مهرجان القاهرة جائزة فاتن حمامة التقديرية للنجم البريطاني ريف فاينز المرشح للأوسكار مرتين.

35- جائزة فاتن حمامة التقديرية الثانية تذهب للفنان القدير حسن حسني، صاحب مسيرة فنية امتدت لأكثر من نصف قرن. (اقرأ أيضًا| حسن حسني.. مشوار ناظر مدرسة الشباب في 6 عقود)

36- سيتسلم حسن حسني الجائزة في افتتاح المهرجان، ويُصدر كتابا عن أعماله من إعداد الناقد طارق الشناوي.

37- جائزة فاتن حمامة للتميز، يستلمها للأول مرة موسيقار هو الفنان هشام نزيه، صاحب البصمة المدهشة في عالم الموسيقى التصويرية. (اقرأ أيضًا| هشام نزيه.. مهندس يصنع عهد جديد للموسيقى التصويرية)

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38- يحتفي المهرجان خلال دورته الأربعون بتاريخه وتوثيقه، وقام بتكليف الباحث الشاب محب جميل، ليقوم بإعداد كتاب حول تاريخ المهرجان في دوراته السابقة.

39- تقوم خبيرة الأرشيف نانسي علي بإعداد معرضًا حول أربعينية القاهرة السينمائي، يُقدم لزواره بشكل معاصر موجزًا قيمًا عن أهم المراحل في تاريخه.

40- من بين ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الأربعين، بيل أوجوست، ريف فاينز، بوتيبونج أرونبينج، بابيس مكريديس، سيرجي دفورتسيفوي، سامال يسلياموفا، آن ماري جاسر، كوثر بن هنية، وغيرهم.

طموحات كبيرة يعلقها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على دورته الأربعين، والتي نأمل أن تُحقق المرجو منها.