ريفي عن بيار الجميل: اغتالوك ورفاقك كي يضعوا لبنان بالسجن الكبير كما يحاولون اليوم

توجّه الوزير السابق ​أشرف ريفي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى الوزير الراحل ​بيار الجميل​ في ذكرى اغتياله، قائلًا: "اغتالوك ورفاقك الشهداء في انتفاضة الاستقلال كي يضعوا ​لبنان​ في السجن الكبير كما يحاولون اليوم. اغتالوك لأنّك كنت من الشجعان المتمسّكين بلبنان وطن السيادة والحرية. عهدٌ لك يا شهيد لبنان أن نقاومهم حتّى تحرير لبنان من وصايتهم. مستمرّون".

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