أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ في برقية تهنئة بعث بها ل​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بمناسبة ​عيد الاستقلال​ الـ75 أن "​تركيا​ تولي أهمية كبرى لسيادة ​لبنان​ واستقلاله وأمنه واستقراره"، مشدداً على أن "تركيا تواصل دعمها للشعب اللبناني ودولته".

شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان: نولي أهمية كبرى لسيادة لبنان واستقراره على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .