لفت رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق ​وديع الخازن​، في ذكرى إغتيال الوزير ​بيار الجميل​، الى "أننا نتذكر اليوم استشهاد الوزير بيار الجميل لنؤكد على النبل الوطني والتسامح الخلقي الذي تعامل معه الرئيس الأسبق آمين الجميل مع هذه الفاجعة العائلية والوطنية على حد سواء"، مشيرا الى أن "شخصية الراحل اتسمت بالوفاء في ال​سياسة​، والعزة في النفس والدفاع عن ​لبنان​ وعن معقله الماروني بشراسة المدافع عن الكرامة التي تجسد ذروة المعايير الانسانية والوطنية. وكان جريئا في مواقفه العامة بعيدا عن الرياء السياسي والتملق، لكأنه يقول: لا ينفع الصوت إلا وهو مسموع"، معتبرا أنه "بغيابه الطويل يفتقد الوطن ركنا أساسيا من أركانه".

شكرا لقرائتكم خبر عن الخازن بذكرى اغتيال بيار الجميل: بغيابه يفتقد الوطن ركنا أساسيا من أركانه على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .