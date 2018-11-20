هآرتس: صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي إلى مصر ستمر عبر خط الأنابيب العربي

نقلت صحيفة هآرتس الاسرائيلية، عن الرئيس التنفيذي لشركة "ديليك دريلينغ" يوسي أبو، أن صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي إلى مصر في النصف الأول من العام المقبل، ستمر عبر خط الأنابيب العربي الشامل.
وأوضح المسؤول في الشركة الشريكة في حقلي الغاز الإسرائيليين المصدرين لمصر، أن الغاز الطبيعي لن يمر عبر خط أنابيب EMG في سيناء، ولكن عبر شبكة إسرائيل الداخلية ثم إلى ما يسمى خط الأنابيب العربي الشامل.
في حين أكّد الرئيس التنفيذي لشركة "ديليك دريلينغ"، إن خط أنابيب EMG سيستخدم فقط في مرحلة لاحقة. ونوّه بالانفتاح على الاقتصاد المصري، مشيرا الى ان "هذه مجرد بداية، هناك الكثير للقيام به على المستوى الإقليمي وبذلك نصبح لاعبا عالميا".
وكانت إسرائيل قامت بشراء حصة من أسهم خط أنابيب شركة "غاز شرق المتوسط" المصرية، في صفقة بالاشتراك مع مصريين لبدء تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر مطلع 2019. وسبق للشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولوثيان، أن وقعوا اتفاقات لمدة 10 سنوات لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار إلى شركة دولفينوس المصرية.
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