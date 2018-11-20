هيئة البث الإسرائيلية: رئيس مجلس الأمن القومي موجود في دولة عربية

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" أنها "عملت بوجود رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شابات حاليا بصورة سرية في إحدى الدول العربية ليس لإسرائيل علاقات دبلوماسية معها، لوضع الترتيبات لزيارة محتملة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو"، مشيرة إلى أن "مكتب رئاسة الوزراء رفض التعقيب على هذا النبأ".
وكان نتانياهو قد أكد لأعضاء لجنة الخارجية والأمن البرلمانية إنه يتوقع ما وصفه بـ"مفاجآت إضافية في العلاقات مع بعض الدول العربية".
وكان نتانياهو قد أجرى زيارة إلى سلطنة عمان أواخر الشهر الماضي، حيث بحث مع السلطان قابوس سبل دفع العملية السلمية قدما، وناقشا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
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