هيئة البث الإسرائيلية: رئيس مجلس الأمن القومي موجود في دولة عربية

أعلنت هيئة البث ال​إسرائيل​ية "كان 11" أنها "عملت بوجود رئيس ​مجلس الأمن​ القومي مئير بن شابات حاليا بصورة سرية في إحدى ​الدول العربية​ ليس لإسرائيل علاقات دبلوماسية معها، لوضع الترتيبات لزيارة محتملة لرئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​"، مشيرة إلى أن "مكتب رئاسة الوزراء رفض التعقيب على هذا النبأ".

وكان نتانياهو قد أكد لأعضاء ​لجنة الخارجية​ والأمن البرلمانية إنه يتوقع ما وصفه بـ"مفاجآت إضافية في العلاقات مع بعض الدول العربية".

وكان نتانياهو قد أجرى زيارة إلى ​سلطنة عمان​ أواخر الشهر الماضي، حيث بحث مع السلطان قابوس سبل دفع العملية السلمية قدما، وناقشا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل السلام والاستقرار في ​الشرق الأوسط​.