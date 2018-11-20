البنتاغون: باكستان حليف هام للولايات المتحدة بجنوب آسيا

أكدت ​وزارة الدفاع الأميركية​ "​البنتاغون​" أن "​باكستان​ حليف هام للولايات المتحدة في جنوب آسيا"، مشيرةً إلى أن "باكستان و​الولايات المتحدة​ يتمتعان بمصالح متبادلة في المنطقة"، لافتةً إلى أنه "لم يطرأ أي تغيير على علاقاتهما العسكرية".

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