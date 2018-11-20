مقتل 9 مزارعين وخطف 12 في هجوم لبوكو حرام شمال شرق نيجيريا

ذكرت "وكالة ​الصحافة​ الفرنسية" أن تنظيم "​بوكو حرام​" قتل 9 مزارعين كانوا يعملون وجرح 3 منهم وخطف 12 آخرين بينهم 3 نساء في هجوم شنّه على قرية مامنتي القريبة من مدينة مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا.

وكان تنظيم "بوكو حرام" قد هاجم يوم أمس ثلاث قواعد عسكرية جديدة في شمال شرق نيجيريا، بعد يوم من شنّ هجوم استطاع ​الجيش النيجيري​ صدّه وقد أدى إلى مقتل جندي من الجيش.