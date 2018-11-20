ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية" أن تنظيم "بوكو حرام" قتل 9 مزارعين كانوا يعملون وجرح 3 منهم وخطف 12 آخرين بينهم 3 نساء في هجوم شنّه على قرية مامنتي القريبة من مدينة مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا.
وكان تنظيم "بوكو حرام" قد هاجم يوم أمس ثلاث قواعد عسكرية جديدة في شمال شرق نيجيريا، بعد يوم من شنّ هجوم استطاع الجيش النيجيري صدّه وقد أدى إلى مقتل جندي من الجيش.
شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 9 مزارعين وخطف 12 في هجوم لبوكو حرام شمال شرق نيجيريا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .