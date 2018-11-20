مسؤول ايراني: ثورتنا هي الأولى التي تصل لعمر 40 عاما دون التنازل عن مواقفها

أكد مساعد قائد حرس ​الثورة الاسلامية​ في الشؤون الثقافية ​محمد رضا نقدي​ أن "الثورة الاسلامية هي الأولى التي تصل الى عمر 40 عاما دون أن تتنازل عن مواقفها"، مشيراً إلى "اننا نرى الثورة الاسلامية ظاهرة فريدة على مر التاريخ الانساني، حيث غيرت مسار التاريخ، وكل ذلك بفضل جهاد الامام الخميني بإخلاص".

ولفت إلى ان "هذه الثورة وبعد حركة الانبياء، كان لها انجازات باهرة في القضايا العامة والاستراتيجية وهذا المسار مستمر، فثورتنا هي اول ثورة تصل الى عمر 40 عاما دون ادنى تنازل عن مواقفها"، مشيراً إلى أنه "منذ البداية كنا نواجه قوتين عظميين، واليوم لا توجد قوة عظمى، لأن ​ايران​ الاسلامية فرضت إرادتها على القوى الكبرى".

وأوضح ان "الشعب الايراني صمد خلال هذه الـ40 عاما، والتف حول الامام الخميني وواجه أصعب ​الهجمات الارهابية​ والمحاولات الانقلابية والحروب الاعلامية، الا ان الثورة ظلت صامدة بفضل الاعتماد على الله والقيادة".