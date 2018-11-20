مصادر اللقاء التشاوري للأخبار: باسيل لم يعرض وساطة بيننا وبين الحريري

اشارت مصادر اللقاء التشاوري لصحيفة "الأخبار" إلى أن "رئيس التيار الوطني جبران باسيل لم يعرض وساطة بيننا وبين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لحصول لقاء، بل قال إن علينا الاجتماع به". ولفتت المصادر إلى أن "النواب السنّة لم يقرروا بعد ما إذا كانوا يريدون الاجتماع برئيس الحكومة المكلف، وأن هذا القرار يتوقّف على حصول تطوّر سياسي ما، وليس لمجرّد اللقاء".
وكشفت المصادر أن "باسيل طلب الى الأعضاء الاتفاق حول شخصية سنّية وسطية، لكننا رفضنا، وأكدنا أن الحلّ الوحيد هو اختيار نائب من الستة المستقلّين".
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