بالصور.. إزاحة 2 طن مخلفات عن أثر سكندري من عصر محمد علي باشا

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أزاحت منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي بالتنسيق مع أجهزة محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء نحو 2 طن من المخلفات في محيط طابية باب رشيد الأثرية بمنطقة الشلالات وسط المحافظة والمسجلة كأثر بالقرار رقم 10357 لسنة 1951.

وقال مصدر مسؤول بآثار الإسكندرية، إن إدارة حي وسط الإسكندرية التي يقع الأثر في نطاقها الجغرافي أرسلت كافة المعدات المطلوبة لرفع المخلفات حول الطابية بهدف الحفاظ عليها إظهارها بالشكل اللائق.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أنه كان سبق قيام منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي بإزالة كافة التعديات التي أنشأتها إدارة الدفاع المدني منذ عام 1957 من حجرات مبنية من الخرسانة المسلحة وتم تنفيذ قرار الإزالة رقم 5141 لسنة 2017 تنفيذاً كاملاً.

يرجع تاريخ طابية رشيد إلى عصر محمد علي باشا وبنيت قبل نحو 200 عام وزودها آنذاك مؤسس مصر الحديثة بستة مدافع، وتتكون الطابية من 5 أضلاع مختلفة الأطوال مبنية من الحجر الجيري متوسط الحجم وتتلاقي هذه الأضلاع في زوايا مبنية من أحجار الليمونيت والجدران ترتفع حوالي 7 أمتار مع وجود ميل بسيط للداخل.