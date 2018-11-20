بالأسماء.. مصرع مواطن وإصابة 13 آخرين في تصادم سيارتي "ميكروباص" بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي :

لقي مواطن مصرعه، وأصيب 13 آخرين إثر تصادم سيارتي "ميكروباص" بطريق نجع حمادي أبوتشت، جراء السرعة المفرطة.

إذ لقي ربيع محمد أحمد، 45 سنة، مصرعه، فيما أصيب كل من بسمة علي محمد، 6 سنوات باشتباه ما بعد الارتجاج، وعد محمد ربيع، 3 سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج، ابتسام علي محمد، 8 سنوات باشتباه ما بعد الارتجاج، هاجر ربيع محمد، سنتين، بسحجات وكدمات، ولاء السيد علي، 26 سنة، باشتباه كسر بالساق الأيسر، ريهام عبدالعاطي محمد، 40 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيسر، سما محمد أحمد، 3 شهور نزيف من الأنف، علي محمد أحمد، 46 بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أحمد يوسف صديق، 30 سنة، اشتباه نزيف بالمخ، عفاف محمد أحمد، 55 سنةاشتباه كسر بالساعد الأيسر، هالة خلف محمود، اشتباه ما بعد الارتجاج، مروة عبد المقصود محمد، 35 سنة اشتباه كسر بالحوض.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق، كما جرى نقل المصابين إلى مستشفيات متفرقة بنجع حمادي، وفرشوط، وأبوتشت، وقنا لتلقي العلاج اللازم.