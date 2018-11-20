برلماني: التحصيل الضريبي إلكترونيًا يواجه صعوبات في التطبيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن فكرة التحصيل الضريبي إلكترونيًا سيكون لها تأثير إيجابي على زيادة معدلات التحصيل، والحد من التهرب، إلا أنها تواجه صعوبة في التطبيق.

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وأضاف الجوهري لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن مشاكل التطبيق تتمثل في الشروط المتبعة، حيث أن الحصول على الرقم القومي للمستهلك على الفاتورة، والإفصاح عن بيانات العملاء تحتاج لإصدار قانون للسماح بذلك، إضافة إلى أنها سوف تعمل على الحد من التداول النقدي في الأسواق.

وأكدا عضو اللجنة الاقتصادية، أن هناك مهن كثيره تتعامل نقديًا، وخاصه المهن الحرة، والاقتصاد الموازي، والإنشاءات المعمارية، وبالتالي يصعب إدخالها في المنظومة.

تابع: "سوف تعمل على زيادة الأسعار، لوجود كثير من التجار والخدمات لا تضيف القيمة المضافة"، موضحا أنه حال البيع بهذه الطريقة سوف يتم إضافة ضريبة القيمة المضافة على المستهلك، وهو ما يؤدي إلى زيادة بعض أسعار السلع والخدمات".

وطالب الجوهري، بتطبيق الفكرة على مراحل حتى يتقبلها السوق المحلي والمستهلك.