العاهل السعودي يدشن 151 مشروعاً بتكلفة مالية 11.8 مليار ريال في تبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)
دشن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الثلاثاء 151 مشروعاً، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 11.8 مليار ريال في منطقة تبوك شمال غرب المملكة .
وقال أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في كلمة له خلال حفل استقبال الملك سلمان وولي العهد الامير محمد بن سلمان بعد ظهر اليوم، إن العاهل السعودي "افتتح ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية التي تواكب تحولات النمو واتساع المنطقة في جميع الاتجاهات والمدن والمحافظات والمراكز كافة ".
وبدأ العاهل السعودي مساء أمس الاثنين جولة ثانية، هي الأولى له منذ توليه المسؤولية في 2015 ، متوجهاً إلى منطقة تبوك (شمال غرب ) المملكة لتفقد أحوال المواطنين.
وأمر الملك سلمان بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية في منطقة تبوك والتي تبلغ ديونهم مليون ريال.
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