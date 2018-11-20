برلماني ينفي إلقاء مياه الصرف الصحي في بحر مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم:

نفى النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، ما تردد عن إلقاء مياه الصرف الصحي داخل سواح مياه مطروح، مؤكدًا أن هذه الكلام منافي تمامًا للصحة ولم يحدث إطلاقًا.

وقال في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تواصل مع سكرتير عام محافظة مطروح، والعديد من القيادات التنفيذية داخل المحافظة الخاصة بالصرف الصحي، وغيرها والجميع نفى حدوث أي نقل لمياه الصرف الصحي إلى سواح مطروح.

وأضاف "نائب مطروح" أن ما حدث هو نقل لمياه الأمطار التي هطلت الفترة الماضية إلى السواح، وليس مياه الصرف الصحي، مؤكدًا أنه ما كان ليصمت على نقل مياه الصرف الصحي إلى مياه البحر.

وأشار" العميري" إلى أن سكرتير عام محافظة مطروح ذهب بنفسه إلى موقع الحادث، وأغلق الماسورة الخاصة بمياه الأمطار التي تصب في مياه البحر.