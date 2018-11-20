"الإسكندرية" تدرس إنشاء شعاب مرجانية صناعية في البحر المتوسط (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعرب الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، عن رغبته في إنشاء مشروع مماثل للحفاظ على البيئة البحرية بالبحر المتوسط أسوة بما نفذته مدينة مارسليا في فرنسا.

تضمن مشروع مدينة مارسيليا الفرنسية، إنشاء 401 شعب مرجانية صناعية على عمق 30 مترًا تحت الماء، لتتحول إلى كهوف وبيوت تسكن فيها الأسماك.

وقال "قنصوه" إنه سيتم الاستعانة بالخبرة الفرنسية في هذا المجال، لافتًا إلى أنه سيتم البدء في إعداد دراسة شاملة عن المشروع تمهيداً لتنفيذه ببحر الإسكندرية.

ووفقًا لمسئولي أعماق البحار بمرسيليا، جرى تنفيذ المشروع منذ 10 سنوات، وشارك في تنفيذه العديد من الباحثين والفنيين والطلاب والغواصين.

والتقى المحافظ مع مسئولي أعماق البحار بمرسيليا خلال زيارته لفرنسا، الأسبوع الماضي، لمناقشة الحفاظ على الوضع البيئي في البحر المتوسط وإعادة تأهيل البيئة حتى تكون مكان مناسب للمخلوقات والنباتات البحرية والصيد.

وأجرى "قنصوه" جولة تفقدية بمتحف التاريخ بمرسيليا ومعرض "ملحمة قناة السويس"؛ حيث استمع إلى شرح حول حفر قناة السويس وافتتاحها.

حضر المحافظ خلال زيارته لفرنسا الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "البحر المتوسط المستقبل" الذي دار "حول الشباب والإبداع" بمدينة مرسيليا، بحضور رئيس ألبانيا، ووزير الخارجية الفرنسي، وأمين عام الاتحاد من أجل المتوسط.

ووقع المحافظ ورئيس المجلس الإقليمي لبروفونس ألب كوت دازور بفرنسا خطاب نوايا بين الإسكندرية والإقليم الفرنسي لتجديد التعاون بينهما على غرار اتفاقية التعاون المبرمة في 2002.