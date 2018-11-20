وفاة شخص وإصابة 49 إثر خروج قطار عن مساره في إسبانيا بسبب انزلاق أرضي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - موظفون يقفون في الموقع حيث خرج قطار عن مساره في إسبانيا

لقي شخص حتفه الثلاثاء وجرح 49، إصابات خمسة منهم خطيرة، عندما خرج قطار عن السكة قرب برشلونة اثر انزلاق أرضي تسببت به الأمطار الغزيرة، بحسب ما أفادت أجهزة الطوارئ ومشغل القطارات الإسباني.

وخرجت عربتان من ست عن مسارهما الساعة 06:15 (05:15 ت غ) قرب بلدة فاكارايساس (35 كلم شمال شرق برشلونة)، وفق ما أفادت أجهزة الطوائ عبر "تويتر".

وأصيب 44 شخصا من ركاب القطار الـ133 بينما أصيب خمسة بجروح خطيرة وتوفي شخص، بحسب المصدر.

وقالت الراكبة ماري كارمن لصحيفة "لا فانغارديا" في برشلونة إن القطار "توقف بقوة. انطفأت الأنوار وحصل إرباك. رأينا صخورا على السكة. شعرت بالخوف لكن أجهزة الطوارئ وصلت سريعا".

وأظهرت صور بثها التلفزيون الإسباني عناصر الإنقاذ وهو يجلون الركاب فيما تكومت الصخور عند طرف إحدى العربات.

وخرج القطار الذي كان يسافر بين مانريسا وبرشلونة عن مساره إثر انزلاق أرضي بعد هطول الأمطار بغزارة على مدى أيام، بحسب ما أفاد بيان صدر عن مشغل القطارات "أديف".

وعندما رأى سائق القطار الانزلاق الأرضي استخدم مكابح الطوارئ لكنه لم يتمكن من تجنب الحادث، بحسب ما ذكرت صحيفة "إل بيريوديكو" الكاتالونية.

وقال وزير النقل خوسيه لويس ابالوس لإذعة "كادينا سير" إنه رغم وجود شباك لمنع سقوط الصخور، إلا أن "ذلك لم ينجح في منع حدوث الانزلاق الأرضي". وأكد أن وزارته ستحقق لتحديد أسباب الحادث.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن انزلاقات أرضية مشابهة تسببت بخروج قطارات عن سككها في المكان ذاته في 2009 و2011.

ولم يصب أي شخص في حادث العام 2009 لكن 11 شخصا أصيبوا بجروح متوسطة في 2011.