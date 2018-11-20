انت الان تتابع مصرع 2 و إصابة 9 في تصادم سيارة بـ«لودر» في المنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الزهراوي ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٤١ م

لقى سائق وطفل مصرعهما، وأُصيب 9 آخرين، إثر استقلالهم سيارة ميكروباص، وتصادمها بـ"لودر"، على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، وانتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. تلقى مدير أمن المنيا اللواء مجدي عامر، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بوقوع حادث تصادم ومتوفيين ومصابين على الطريق الصحراوي الغربي.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن أنه وقع بين سيارة ميكروباص كانت متجهة من أسيوط للإسكندرية ولودر؛ ما أسفر عن مصرع كلا من، عبد الناصر كامل عثمان عباس، 51 سنة، سائق، وعبد الآخر منصور علي عيد 3 سنوات، وأصيبت والدة الطفل أسماء محمد أحمد موسى 45 سنة، ربة منزل. كما أصيب 8 آخرين هم: علاء كمال عثمان