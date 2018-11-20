انت الان تتابع رشاش ألماني ومدرعة أمريكية.. أسوأ 5 أسلحة في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - السلاح الجيد في المعركة سيضمن للقوات الانتصار فيها والأهم النجاة بحياتهم لكن في حالة وجود سلاح غير فعال لا يمكن الاعتماد عليه فالهزيمة في انتظارهم لا محالة

الكثير من الناس يهتم بمتابعة أفضل الدبابات والبنادق والمعدات العسكرية التكتيكية، فهي مادة جيدة لمناقشة رائعة، فهناك العديد من التقنيات المتطورة في عالم الأسلحة، لكل منها نقاط قوة ونقاط ضعف مختلفة، إلا أنه نادرًا ما يتحدث أحد عن الوجه الآخر لهذه العملة: ما هي أسوأ الأسلحة الموجودة في العالم؟ هناك بعض الأسلحة التي يمكن اعتبارها مثالا واضحا على المعدات التي لا يجب على الجيوش اقتنائها، ومرورا من البنادق التي تفشل في إصابة أهدافها في درجات الحرارة المرتفعة، وصولا إلى المركبات المدرعة البطيئة، التقرير التالي يوضح 5 أسلحة يجب على الجيوش تجنب اقتنائها.

"جي 36".. أسوأ بندقية نصف آلية عادة ما تصنع شركة "هيكلر آند كوخ" الألمانية، بنادق جيدة، وخير مثال على ذلك الرشاش "إم بي 5" الذي لا يزال في الخدمة في جميع أنحاء العالم، وكانت البندقية "جي 3" أفضل ثاني بندقية في العالم بعد البندقية الأمريكية "إف إن فال"، ولكن في عام 1997 انتجت البندقية "جي 36". كان من

"جي 36".. أسوأ بندقية نصف آلية عادة ما تصنع شركة "هيكلر آند كوخ" الألمانية، بنادق جيدة، وخير مثال على ذلك الرشاش "إم بي 5" الذي لا يزال في الخدمة في جميع أنحاء العالم، وكانت البندقية "جي 3" أفضل ثاني بندقية في العالم بعد البندقية الأمريكية "إف إن فال"، ولكن في عام 1997 انتجت البندقية "جي 36". كان من المقرر أن تحل البندقية "جي 36" محل "جي 3"، لتكون البندقية الأساسية للجيش الألماني وحلف شمال الأطلنطي "الناتو"، في فئة عيار 5.56 ملم. إلا أن البندقية واجهت العديد من المشاكل، حيث كان الرشاش غير دقيق بشكل واضح عندما يتعرض لدرجة حرارة مرتفعة، فعندما تصل درجة الحرارة فوق 86 درجة فهرنهايت، أو بعد إطلاق العديد من الطلقات، من الممكن أن تفشل البندقية في إصابة هدف على بعد 500 متر بما يصل إلى 6 أمتار. "إم جي 5".. أسوأ رشاش آلي "إم جي 5".. أسوأ رشاش آلي في هذه الفئة من الأسلحة تمتلك شركة "هيكلر آند كوخ" عدد من الأسلحة الجيدة، مثل الرشاش "جي 8" الذي لا يحظى بالتقدير الكافي، والذي يمكن استخدامها كبندقية رماية لشخص متمرس، أو بندقية آلية خفيفة. 3 أسلحة إيرانية يجب أن تخشاها الولايات المتحدة بالإضافة لذلك صنعت الشركة "إم جي 4" وهو رشاش يعتمد على شريط ذخيرة عيار 5.56 ملم، والذي يعتبر من الأسلحة الجيدة، لكن لسوء الحظ، قامت أيضا بتصنيع "إم جي 5". لا يستطيع "إم جي 5" إطلاق النار بشكل مستقيم، وهي مشكلة كبيرة أثيرت عام 2015 في ألمانيا بعد أن تأخر تسليم طلبية بأكثر من 17 ألف قطعة من "إم جي 5"، اشتراها الجيش الألماني بـ222 مليون دولار. "تي 72".. أسوأ دبابة "تي 72".. أسوأ دبابة الدبابة التي تنتمي إلى عائلة الدبابات السوفيتية وتم تصنيعها لأول مرة في عام 1971، ودخلت الخدمة عام 1973، شاركت في عدد من الحروب إلا أنها واجهت العديد من المشاكل. أبرز هذه المشاكل ظهرت في النسخة العراقية من الدبابة المعروفة باسم "أسد بابل" في حرب حرب الخليج الثانية عام 1991، حيث لم تستطع هذه الدبابة الصمود أمام الدبابات الأمريكية من طراز "آبرامز إم 1 إيه 1". «لوك أوت».. قارب صواريخ صيني يثير قلق أمريكا عدد من التقارير أشارت إلى أن الدبابة السوفيتية الصنع كانت تواجه مشكلة عند إطلاق قذائف من مدفعها الرئيسي تتمثل في ارتداد القذيفة. "كوسكان".. أسوأ مدفعية "كوسكان".. أسوأ مدفعية مدافع هاوترز الكورية الشمالية من طراز "كوسكان" تمتلك مدى طويلا يصل إلى أهداف تبعد نحو 37 ميلا، ولكن بالنسبة لكل شيء بخلاف ذلك، هذا السلاح غير عملي. فهو بطيء للغاية، حيث لا يقاس معدل إطلاق النار للسلاح بكم جولة في الدقيقة، ولكن كم دقيقة ستسغرقها كل جولة، فعلى وجه الدقة، تستغرق كل جولة من إطلاق النار دقيقتين ونصف. البطء لا يتوقف عند معدل إطلاق النار، ولكن في سرعة سيرها، فعلى الرغم من إنها ذاتية الدفع، لكنها بطيئة للغاية، حيث تسير بسرعة 25 ميلاً في الساعة، ولا تستطيع حمل الكثير من الذخيرة. "أيه أيه في 7".. أسوأ مدرعة "أيه أيه في 7".. أسوأ مدرعة المدرعة الأمريكية "أيه أيه في 7" من تصنيع شركة "إف إم سي كوربريشن" في عام 1972، وتمتلكها العديد من دول العالم مثل اليابان والبرازيل. فضيحة تهز ألمانيا.. 65% من أسلحتها «لا تعمل» قد يكون لهذه المركبة بعض المميزات، حيث بإمكانها أن تحمل الكثير من الجنود، يصل إلى 21 جندي بمهماتهم، بالإضافة إلى طاقم من ثلاثة أفراد، كما لديها بعض القدرات البرمائية. إلا أنه لسوء الحظ، يقابل هذه المميزات حجم هائل للغاية، وتسليح ضعيف نسبيا، يتكون من رشاش من عيار نصف بوصة، وقاذفة قنابل أوتوماتيكية من عيار 40 ملم، بالإضافة إلى أنها لديها درع خفيف.

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