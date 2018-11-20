مصرع شخصين وإصابة 14 في انفجار غلاية بشرم الشيخ

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٥٠ م
صورة أرشيفية
لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 14 آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث انفجار غلاية كهرباء بأحد المنتجعات السياحية في محافظة شرم الشيخ. تلقى اللواء أحمد أبو عقيل، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من العميد مدحت السقا، مدير إدارة البحث الجنائي، بوقوع انفجار في أحد المنتجعات السياحية بالمحافظة، وأسفر عن مصرع شخصين، جاري تحديد هويتهما، وإصابة 14 آخرين، كما تم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، لتلقي العلاج، تحت إشراف الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة.
في سياق متصل، كلف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مسؤولين في الجهاز التنفيذي والقطاع السياحي والدفاع المدني، بإعداد تقرير حول الحادث وتحديد سببه ومحاسبة المقصرين فورًا. وأكد مصدر طبي، أن جميع المصابين حالاتهم مستقرة، ويتلقوا العلاج داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي. وقال مصدر بالقطاع السياحي، إنه فور
في سياق متصل، كلف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مسؤولين في الجهاز التنفيذي والقطاع السياحي والدفاع المدني، بإعداد تقرير حول الحادث وتحديد سببه ومحاسبة المقصرين فورًا.
وأكد مصدر طبي، أن جميع المصابين حالاتهم مستقرة، ويتلقوا العلاج داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي.
وقال مصدر بالقطاع السياحي، إنه فور وقوع الحادث، شكَّلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحية، لجنة عليا لزيارة المصابين وتحديد أسباب وقوع الحادث وتشكيل فريق عمل؛ لمعرفة أسباب الانفجار، ومحاسبة المقصرين.
وأضاف المصدر، أن الحادث قد يدفع وزارة السياحة لتشكيل لجان، للمرور على الغلايات داخل المنتجعات السياحية، وتحديد شروط الأمن والسلامة.
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