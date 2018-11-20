انت الان تتابع القبض على 3 أشخاص قتلوا رجل وزوجته بهدف السرقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رانيا الديداموني ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٢٤ م

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، في كشف لغز مقتل رجل وزوجته داخل مسكنهما في قرية ميت طريف التابعة لمركز دكرنس، بدافع سرقة كميات كبيرة من المصوغات الذهبية وسرقة مبلغ مالي كبير نظير بيع قطعة أرض كان يمتلكها الرجل، وتبين أن مرتكب الجريمة ثلاث أشخاص، منهم أحد أقارب الزوج بالتورط مع آخرين، بإدعاء العلاج الشعبي بهدف الشفاء من مرض جلدي أصاب أحدهم في قدمه، واقتحموا شقة الرجل وقتلوا زوجته بطلقة رصاص اخترقت عينها ورأسها، وقتلوا الزوج بخبطه بقطعة خشبية على رأسه.

وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا يفيد بعثور أهالي مركز ميت طريف على "عادل المهدي"، 55 عاما، تفرغ للعلاج الشعبي، وزوجته "فاتن ابراهيم"، 44عاما، مقتولين داخل شقتهما بالقرية. وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ محتوى كاميرات المراقبة، تبين أن المجني عليه باع قطعة أرض بمبلغ نصف مليون جنيه،