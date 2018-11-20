انت الان تتابع الجيش العراقي يعلن تنفيذ هجمات داخل الأراضي السورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٢٠ م

أعلن الجيش العراقي، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية التابعة له نفذت سلسلة غارات ناجحة استهدفت عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي، في منطقتي السوسة والباجوز داخل الأراضي السورية، وقال مركز الإعلام الأمني الحكومي للعراق، في بيان له: «بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة نفذت طائرات F16 العراقية اليوم، ضربات جوية داخل الأراضي السورية، وفق معلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب خلية الصقور الاستخباراتية»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.

وأضاف المركز: «أن الضربة أسفرت عن دك مستودع للأسلحة يعود لما تسمى ولاية الفاروق بداخله 10 إرهابيين وصواريخ ومتفجرات تابع لتنظيم داعش في منطقة السوسة، كما نفذت في الوقت ذاته ضربة أخرى في منطقة الباجوز على هدف عبارة عن مقر لما يسمى فيلق الفاروق بداخله 30 إرهابيا وقاذفات وصواريخ وبنادق مختلفة»،