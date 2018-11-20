الان تتابع تتخطى مليارات الدولارات سنويا.. أرقام خيالية لتجارة الجنس في تركيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات

تحدثت صحيفة زمان التركية، في تقرير لها، عن تجارة الجنس في تركيا، وما تحققه من دخل على البلاد، في ظل حكم حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت الصحيفة، إن تجارة الجنس في تركيا تحقق دخلًا سنويًا يقدر بـ4 مليارات دولار، لافتة إلى أن عدد العاملات في قطاع ما وصفته بـ”الخدمات الجنسية”، تضاعف بمعدل 220% خلال فترة 8 سنوات، فضلا عما ذكرته الصحيفة في وقت سابق من وصول عدد بيوت “الدعارة” إلى أكثر من 650 بيتًا في مختلف أنحاء تركيا، تحتل اسطنبول المركز الأول في عدد العاملات بأكثر من 3 آلاف امرأة.

وأكدت الصحيفة، وفقًا للتقرير، أن الشرطة ألقت القبض على شبكة “دعارة غير مرخصة” مكونة من 15 امرأة تركية في مدينة طرابزون, إلا أنه سرعان ما تم الإفراج عنهن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

يشار إلى أن “الدعارة” مقننة في تركيا بموجب قانون جنائي أعدته حكومة الحزب الحاكم، وصدّق عليه البرلمان التركي في 26 سبتمبر عام 2004، ودخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو عام 2005، وينص على السجن من سنتين إلى أربع سنوات ضد من يشجع على ممارسة الرذيلة ويسهل الطريق إليها، أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب وفق القانون.