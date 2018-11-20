الان تتابع “حظر الأسلحة الكيميائية” تبدأ عملها لتحديد الجناة في سوريا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

أكد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أليستر بيرت اليوم، انه اعتبارا من فبراير 2019، ستبدأ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عملها لتحديد المسؤولين عن استخدام لأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأوضح الوزير البريطاني في بيان بثته الخارجية البريطانية ان تلك الخطوة مهمة جدا للشعب السوري، ولأجل حماية الحظر العالمي على هذه الأسلحة.