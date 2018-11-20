الان تتابع الجيش الأمريكي: مقتل 37 يشتبه بأنهم متشددون في الصومال والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:
قال الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء إنه نفذ ضربتين جويتين في الصومال فقتل ما لا يقل عن 37 يشتبه بأنهم متشددون.
وأضاف في بيان أن الضربتين وقعتا أمس قرب ديباتسايل في الصومال وكانتا تستهدفان مسلحي حركة الشباب.
وأضاف أن تقييمه لا يشير إلى مقتل أو إصابة أي مدنيين في الضربتين.
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