كاتب: إيران والشيعة يحتفلون بموت النبي.. وباصرة كان مستأجرا

صنعاء - الخليج 365

قال الكاتب السياسي، عارف أبو حاتم اليوم الثلاثاء، "الثابت تاريخيا دون جدال أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في 12ربيع أول سنة 11 للهجرةأما مولده ففيه خمس روايات متضاربة لم يثبت صحة أياً منها".

وأضاف أبو حاتم في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "وإيران الخبيثةوشيعتها يحتفلون سنويا في 12ربيع أول بموت النبي وليس بحياته!".

وتابع "اللهم وفقنا لأتباع سنته واحياءها في قلوبنا وأوطاننا".

وعن الدكتور باصرة قال أبو حاتم" مرةً قال علي عبدالله صالح الدكتور صالح باصرة هو المسئول الوحيد الذي كلما قابلني لا يطلب شيء لنفسه بل للمؤسسة التي يديرها!!".

واختتم "اليوم رحل أستاذ التاريخ ورجل النزاهة والقوة والادارة.. كان مستأجراً بجواري في صنعاء وهو الوزير ورئيس الجامعة".