شكرا لقرائتكم خبر عن فوز جمال شحاتة بمنصب أمين مساعد صندوق حزب الوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور ياسر الهضيبى المتحدث باسم حزب الوفد عن فوز فوز جمال شحاتة بمنصب أمين مساعد صندوق حزب الوفد.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة المنعقد بالمقر الرئيسى بالدقى.

فى سياق متصل قال الدكتور خالد قنديل عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فى تصريحات له على هامش اجتماع الهيئة العليا، إن الوفد سيعمل جاهدا خلال الفترة المقبلة لوضع خطة اقتصادية متكاملة للنهوض بالحزب، يشارك فيها نخبة من خبراء الاقتصاد.

وأعرب قنديل عن اعتزازه بالثقة الكبيرة التى أولاها له الحزب، وتشرفه بانضمامه للوفد بما يحمله من تاريخ عريق ورؤية واضحة للمستقبل.