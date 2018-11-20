شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان العميرى: لا صحة لإلقاء مياه الصرف الصحى فى سواح مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، الشائعات المتداولة عن إلقاء مياه الصرف الصحي داخل سواح مياه مطروح، مؤكدًا أن هذه الكلام عار تماما للصحة ولم يحدث إطلاقًا .

وقال العميرى ، في بيان له اليوم، أنه تواصل مع سكرتير عام محافظة مطروح والعديد من القيادات التنفيذية داخل المحافظة والمسؤلين عن الصرف الصحي والجميع نفى حدوث نقل لمياه الصرف الصحي إلى سواح مطروح ، موضحا أن ما حدث هو نقل لمياه الأمطار التي هطلت الفترة الماضية إلى السواح وليس مياه الصرف الصحي .