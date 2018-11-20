شكرا لقرائتكم خبر عن منى منير :إشكالية العالم الإسلامى هى القراءة الخاطئة لأصول الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منى منير، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حثنا على تعديل سلوكياتنا التى أصبحت بعيدة عن صحيح الدين فى الصدق والأمانة واحترام الآخرين والرحمة بالناس، خلال استعراضه فى خطابه التاريخى الذى القاه بمناسبة ذكرى ميلاد الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والذي طالبنا بأن نعى جيدا القضايا المهمة ، مشيرة الى أن الإشكالية الموجودة فى العالم كله والعالم الإسلامى ، هى القراءة الخاطئة لأصول الدين فنحن نذهب الآن فى اتجاه بعيد جدًا.

وأضافت عضو مجلس النواب، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه من دواعي الأسف أن يكون من بيننا من لم يستوعب صحيح الدين وتعاليم نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فأخطأ الفهم وأساء التفسير، وهجر الوسطية والاعتدال، منحرفاً عن تعاليم الشريعة السمحة ليتبع آراء جامحة ورؤى متطرفة، متجاوزاً بذلك ما جاء في القرآن الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من حرمة النفس، وقدسية حمايتها وصونها من الأذى والاعتداء.