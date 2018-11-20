شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بــ"عليا الوفد": بيت الأمة سيعمل على زيادة معدلات الاستثمار فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المهندس تامر يونس الشوربجى، عضو الهيئة العليا للوفد، عن فخره واعتزازه بقرار المستشار بهاء الدين أبو شقه رئيس حزب الوفد بتعيينه عضوا فى الهيئة العليا لحزب الوفد وهو القرار الذى صادق عليه اجتماع الهيئة العليا المنعقد حاليا.

وأضاف الشوربجى، فى تصريحات له على هامش الاجتماع، أنه من خلال حزب الوفد العريق سوف يكرس جهده من أجل زيادة معدلات الاستثمار فى مصر عامة وسيناء خاصة وسوف يبذل أقصى جهده من أجل رفعة وتقدم مصرنا الغالية.

وأشار عضو الهيئة العليا للوفد، إلى أن حزب الوفد هو حزب الوطنية المصرية الذى يسعى لخدمة الوطن والمواطن على مدى قرن من الزمان.