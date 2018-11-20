النشرة: سيارة تجتاح محطة لبيع الوقود في صيدا ولا اصابات

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا ان سائق ​سيارة​ مرسيدس سوداء اللون، فقد السيطرة عليها بعدما إنفجر احد إطاراتها ما ادى الى اقتحامها محطة لبيع ​الوقود​ على الاوتوستراد الشرقي ل​مدينة صيدا​، مشيرا الى أن السائق لم يصب او اي من العمال داخل المحطة فيما اقتصرت الاضرار على الماديات.

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