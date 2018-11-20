الجميل يستقبل وفداً ممثلاً المدارس الكاثوليكية

استقبل رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، وفداً ممثلاً ​المدارس الكاثوليكية​ ضم الأمين العام للمدارس الكاثوليكية ​الأب بطرس عازار​ النائبين السابقين ​صلاح حنين​ و​غسان مخيبر​ والسيدين انطوان واكيم وليون كلزي.

وجرى خلال اللقاء التداول في الخطوات الممكنة لحل المشكلة المالية التي نجمت عن زيادة الدرجات الست لأساتذة التعليم الخاص دون المساس بحقوقهم المكتسبة أو زيادة الأقساط.

وعرض الأب عازار للأزمة المالية التي تعاني منها ​المدارس الخاصة​ مشيراً الى خطر اقفال خمسين مؤسسة تعليمية خاصة في ظل الخطوة غير المدروسة التي أقدم عليها ​مجلس النواب​ عبر اقراره ​سلسلة الرتب والرواتب​ دون دراسة أثرها الاقتصادي.

وشدد الجميل على "ضرورة الحوار بين أفرقاء التعليم والخروج بحل يرضي الجميع مع احتساب أثره الاقتصادي والاجتماعي".