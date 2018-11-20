مصلحة الليطاني تواصل رفع التعديات عن مشروع ري القاسمية رأس العين

تواصل المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ أعمال رفع التعديات عن مشروع ري القاسمية- ​رأس العين​، في منطقة العدوسية، حيث عملت آليات المصلحة على رفع الإنشاءات عن حرم أقنية تحويل ​المياه​ العادمة الى القناة، والعائدة الى عدد من الاهالي و​النازحين السوريين​.

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