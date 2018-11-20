تويني بحث مع السفير الروماني سبل التعاون في مكافحة الفساد

التقى الوزير ​نقولا تويني​ في دارته اليوم السفير الروماني في ​لبنان​ ​فيكتور ميرسيا​ وجرى البحث في الموضوع الحكومي، كما تناولا موضوع ​مكافحة الفساد​ في لبنان، ورأى السفير الروماني أنه على لبنان أن ينظر في تجربة ​رومانيا​ في مكافحة الفساد التي بدأت عام ٢٠٠٥ عبر إنشاء وزارة وهيئة متخصصتين ب​محاربة الفساد​، وبحثا في هذا الإطار إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين وتم الاتفاق على تبادل الخبرات والزيارات بين البلدين.

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