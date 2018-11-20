وفد من الأحزاب المنضوية بالجبهة التقدمية العربية التقى لحود: لإقرار قانون انتخابي وطني

أوضح النائب السابق ​نجاح واكيم​، متحدثًا بإسم وفد من الأحزاب الوطنية المنضوية في "الجبهة التقدمية العربية"، بعد زيارته رئيس الجمهورية السابق ​إميل لحود​، في دارته في ​اليرزة​، أنّ "زيارتنا اليوم هي لعرض المبادرة الّتي أطلقتها الأحزاب الوطنية والمبادرة لإخراج ​لبنان​ من المأزق السياسي والدستوري، والّتي كانت قد قدّمت الأسبوع الماضي مع رفاقنا في "​الحزب السوري القومي الإجتماعي​" و"حركة الناصريين المستقلين - المرابطون".

ولفت إلى أنّ "من الطبيعي أن تكون لرجل يؤمن بهذا الدور ورجل يؤمن بإلغاء الطائفية، فحضرنا عند لحود ونحن نشكره على التشجيع والتأييد لهذه المبادرة الّتي سنستكملها بلقاء شخصيات وقيادات وقوى وطنية لا طائفية من أجل العمل الآن لتحسين الوضع الّذي تعيشه البلاد".

وركّز واكيم على أنّ "علينا العمل لإقرار قانون انتخابي وطني لا طائفي كما ينصّ الدستور وحشد أكبر قوى سياسية وشعبية لتأييد هذه المبادرة وجعلها المبادرة الواقعية الّتي ممكن أن تخرج البلد من أزمته".

وضمّ الوفد: أمين الهيئة القيادية في "المرابطون" ​مصطفى حمدان​، جهاد الشمعة عن "الحزب السوري القومي الإجتماعي"، ​جمال واكيم​ وأعضاء الهيئة القيادية في "المرابطون": يوسف الطبش وفؤاد الحسن و​محمد قليلات​.