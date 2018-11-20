نتانياهو: إسرائيل لن توقع ميثاق الأمم المتحدة للهجرة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أن "​اسرائيل​ ستنضمّ إلى ​الولايات المتحدة​ ودول أخرى في عدم توقيع ميثاق ​الأمم المتحدة​ للهجرة الذي يُفترض إبرامه رسميا في كانون الأول في ​المغرب​"، مشيراً إلى "أنني أعطيت توجيهات ل​وزارة الخارجية​ بعدم توقيع الميثاق العالمي للهجرة والتزمنا مراقبة حدودنا للحيلولة من دون وصول مهاجرين غير قانونيين. هذا ما فعلناه وسنواصل فعله".

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