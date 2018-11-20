اللواء باقري: التعبئة رأسمال كبير للبلاد في مواجهة مؤامرات الاعداء

اعتبر رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري أن "قدرات وطاقات التعبئة رأسمال كبير للبلاد في مواجهة مؤامرات الاعداء"، مشيراً إلى ان "هذه المنظمة وعبر رفعها لواء " نحن قادرون" ستتمكن من كسر حربة العدو وصون الامن والتقدم في ايران من شر الحاقدين".
واكد ان "مهمة التعبئة اليوم باتت اكبر من انها قوة دفاعية لدرء التهديدات العسكرية بل تمارس مهامها على صعيد الحرب الناعمة والتصدي لمحاولات العدو ضرب الاسس الفكرية والعقائدية والدينية ونشرالفكر الليبرالي وزعزعة اسس القدرات الوطنية في المجتمع".
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