اللواء باقري: التعبئة رأسمال كبير للبلاد في مواجهة مؤامرات الاعداء

اعتبر رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة ​اللواء​ محمد باقري أن "قدرات وطاقات التعبئة رأسمال كبير للبلاد في مواجهة مؤامرات الاعداء"، مشيراً إلى ان "هذه المنظمة وعبر رفعها لواء " نحن قادرون" ستتمكن من كسر حربة العدو وصون الامن والتقدم في ​ايران​ من شر الحاقدين".

واكد ان "مهمة التعبئة اليوم باتت اكبر من انها قوة دفاعية لدرء التهديدات العسكرية بل تمارس مهامها على صعيد الحرب ​الناعمة​ والتصدي لمحاولات العدو ضرب الاسس الفكرية والعقائدية والدينية ونشرالفكر الليبرالي وزعزعة اسس القدرات الوطنية في المجتمع".