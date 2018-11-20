الشرطة البلجيكية: إصابة شرطي بعملية طعن في بروكسل وإلقاء القبض على المعتدي

كشفت وسائل إعلام بلجيكية عن "تعرّض شرطي للطعن خارج مركز الشرطة الرئيسي في وسط ​بروكسل​".

وأفادت الناطقة بإسم ​الشرطة البلجيكية​ إلسي فان دي كير، في تصريح لوكالة "فرانس بر"، بأنّ "الشرطي أُصيب بجروح طفيفة ونُقل إلى المستشفى"، مبيّنةً أنّ "زملاءه ردّوا بإطلاق النار على المهاجم الّذي تمّت السيطرة عليه، دون أن تتعرّض حياته إلى الخطر".

ويتزامن الهجوم مع اليوم الثاني لزيارة الدولة الّتي يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بلجيكا، وسط استذكار البلدين اعتداءات باريس وبروكسل الدامية الّتي وقعت عامي 2015 و2016.