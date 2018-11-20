وزارة دفاع كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية تدمر نقاط حراسة حدودية

أكدت ​وزارة الدفاع​ الكورية ​الجنوب​ية، في بيان، أن "​كوريا الشمالية​ فجّرت 10 نقاط الحراسة التابعة لها على الجبهة الأمامية في إطار اتفاقات تهدئة التوترات عند الحدود شديدة التسليح مع الجنوب"، مشيرة إلى أن "كوريا الشمالية أبلغتنا بذلك مقدّما".

وكان جيشا الكوريتين قد اتفقا خلال قمة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن وزعيم كوريا الشمالية ​كيم جونغ أون​ في أيلول الماضي على تفكيك جميع نقاط الحراسة داخل المنطقة الحدودية الممتدة لمسافة 248 كيلومترا طولا و4 كيلومترات عرضا، كما تم لاحقا سحب كل منهما أسلحة وجنودا من 11 من نقاطهما للحراسة وقررا إزالة 10 منها تماما بحلول نهاية تشرين الثاني الحالي.

ووفق ترتيبات الإتفاق بين رئيسي البلدين، اتخذت أيضا خطوات لنزع سلاح قرية بانمونجوم الحدودية المشتركة، كما أوقفتا تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية على طول الحدود، وتقومان بإزالة ​الألغام​ من الجبهة الأمامية تمهيدا للقيام بأول عمليات بحث مشتركة عن قتلى الحرب الكورية.