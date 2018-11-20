بوتين: حصلنا منذ بداية العام على 74 طائرة ومروحية و80 طائرة مسيرة و5 سفن و250 دبابة ومركبة مدرعة

كشف الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أن "​القوات​ المسلحة الروسية حصلت منذ بداية العام الجاري على 74 ​طائرة​ و​مروحية​ و80 طائرة مسيرة و5 سفن و250 دبابة ومركبة مدرعة"، مشيراً إلى "تخصيص 1.5 تريليون روبل للإنتاج التسلسلي للمعدات العسكرية"، قائلا: "خصصت ​وزارة الدفاع​ في العام الحالي موارد كبيرة لإنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية، حوالي 1.5 تريليون روبل".

وأكد "الالتزام بوتيرة إعادة التسلح في البلاد لتزويد القوات بالأسلحة الحديثة"، مشددا على "إيلاء اهتمام خاص لتطوير المنظومات الواعدة، التي ستحدد مستقبل القوات الروسية خلال السنوات القادمة".

ولاحظ بوتين "أن معظم الأسلحة الروسية الحديثة تفوق نظائرها الأجنبية بالخصائص التكتيكية والتقنية"، مشيرا إلى أن "بعض الأسلحة التي تفوق سرعة الصوت وأسلحة الحرب الإلكترونية وبعض المنظومات لا تملك نظائر في العالم".