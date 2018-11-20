مصرع تلميذ غرقا في نيل المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

لقي تلميذ مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، غرقًا أثناء استحمامه في نيل المنيا، ونُقلت الجثة إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق.

كان تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنيا، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة بغرق طفل في نهر النيل.

انتقل فريق من وحدة مباحث قسم الشرطة بقيادة المقدم عمرو حسن، رئيس مباحث قسم الشرطة، ومعاونه النقيب محمد عبداللاه، تحت إشراف العميد مجدي سالم، مدير المباحث الجنائية في المديرية، وتبين مصرع محمود ع. ش. 13 سنة، طالب إعدادي، وجرى نقله إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وأفاد تقرير الطبيب مفتش صحة بندر المنيا الدكتور هاني إسحق شحاتة، حدوث الوفاة اليوم بسبب اسفكسيا الغرق، وفشل حاد في التنفس، ولا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة.