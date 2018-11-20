"مميش" يوقع 3 عقود مع مستثمري المنطقة الشمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

وقع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، ثلاثة عقود مع مستثمري المنطقة الشمالية التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والتي من شأنها توفير فرص عمل لأبناء بورسعيد وإقامة استثمارات جديدة في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد الجديدة.

وقال "مميش" في تصريحات صحفية، إن الهيئة الاقتصادية تعمل على دعم المستثمر الجاد وتسهيل كافة الإجراءات له وكذلك حل الأمور العالقة معه، مؤكدا أن الهيئة تعمل مع المستثمرين المحليين والأجانب للتوسع في استثماراتهم القائمة بالمنطقة بالتوازي مع إجراء التسويات معهم.

وجاء العقد الأول مع "تي سي أي سنمار" لاستغلال مساحة أرض نحو 400 ألف متر مربع لمدة 3 سنوات حق انتفاع لتشغيل المصانع الخاصة بالشركة والتي تقدر استثماراتها 1.8 مليار دولار لهذه المصانع، حيث تعمل الشركة في نشاط استخراج وإنتاج وتشوين الملح ، ما يدعم احتياجات ومتطلبات السوق المحلي، بينما العقد الثاني مع شركة "لايف بتروكيم" في إطار إنشاء محطة تداول للصب السائل بميناء غرب بورسعيد باستثمارات 160 مليون جنيه وأولوية تشغيل وتراكي رصيف بالميناء بطول 150 متر لتداول المواد الكيميائية بطاقة تخزينية للمحطة الواحدة نحو 35 ألف طن لتصل إلى 300 ألف طن سنويا.

أما العقد الثالث فكان بين الهيئة الاقتصادية وشركة "سيسكو ترانس" لإنشاء محطة متعددة الأغراض بشرق بورسعيد على رصيف بطول 900 متر وساحة تداول 380 ألف متر بنظام الـ"BOT"، حيث يتم استخدام الرصيف لجميع أنواع البضائع والصب الجاف ومن المتوقع أن يتم التشغيل الجزئي للمشروع منتصف 2019، وتصل الاستثمارات المستهدفة من المحطة مايقرب من 1.5 مليار جنيه وخلق 300 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة غير مباشرة.