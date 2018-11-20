بالأسماء.. وفاة سائق وطفل وإصابة 9 آخرين في تصادم ميكروباص بلودر على صحراوي المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

لقي سائق وطفل مصرعهما، وأُصيب 9 آخرين بينهم والدة الطفل، إثر تصادم سيارة ميكروباص بـ"لودر" على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، وانتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

وتلقى مدير أمن المنيا اللواء مجدي عامر، إخطارا من مأمور مركز شركة أبوقرقاص، بوقوع حادث تصادم ومتوفيين ومصابين على الطريق الصحراوي الغربي.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن أنه وقع بين سيارة ميكروباص كانت متجهة من أسيوط للإسكندرية بلودر؛ ما أسفر عن مصرع كل من" عبد الناصر كامل عثمان عباس 51 سنة، سائق، ومقيم بقرية أم القصور مركز منفلوط محافظة أسيوط، وعبدالآخر منصور علي عيد، 3 سنوات مقيم بالحبالصة مركز القوصية محافظة أسيوط، وأصيبت والدة الطفل أسماء محمد أحمد موسى 45 سنة، ربة منزل، و 8 آخرين هم: علاء كمال عثمان عباس 39 سنة، فلاح، ومقيم بقرية أم القصور مركز منفلوط محافظة أسيوط، وجمال عبدالناصر عثمان عباس، 27 سنة، فلاح، ومقيم بقرية أم القصور مركز منفلوط محافظة أسيوط، وهاني علي أبوزيد عبدالحفيظ، 23 سنة، فلاح، ومقيم بقرية أم القصور مركز منفلوط محافظة أسيوط، وفاطمة عبدالراضي عبدالناصر 35 سنة، ربة منزل، ومقيمة قرية جمريس مركز منفلوط محافظة أسيوط، و4 أبناء لها هم: بسمة محمد فوزي عبدالناصر 18 سنة، وآية محمد فوزي عبدالناصر 16 سنة، وأحمد محمد فوزي عبدالناصر 10 سنوات، وياسمين محمد فوزي عبدالناصر أقل من شهر.

ونقلت سيارات الإسعاف الجثث والمصابين لمستشفى المنيا العام، وأفاد تقرير الطبيب مفتش صحة المنيا الدكتور هاني إسحق شحاتة، حدوث الوفاة بسبب كسر بالجمجمة ونزيف حاد بالمخ وفشل في التنفس، وتحرر المحضر رقم 233991 جنح مركز أبوقرقاص لسنة 2018، وتولت النيابة العامة التحقيقات.