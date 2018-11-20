"شاكوش وماسورة وسيفون".. موكب الحرفيين في كفر الشيخ احتفالا بالمولد النبوي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

نظم عدد من حرفيي مدينة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، موكبًا شعبيًا بالسيارات تحمل على متنها رموز كل حرفة ومهنة، احتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط فرحة وبهجة من الأهالي.

بدأ الموكب من منطقة حي المنشية بمدينة دسوق معقل أصحاب الحرف، فيما انطلق موكب المنتمين للطرق الصوفية من منطقة ميدان الساعة، وطاف الموكب الشعبي أنحاء شوارع المدينة فيما استقبل الأهالي الحرفيين خلال موكبهم بإلقاء الحلوى عليهم تعبيرًا عن بهجتهم للاحتفال بهذه الذكرى الدينية.

وأكد أيمن البوكلي "حداد" لـ"مصراوي"، أن احتفال الحرفيين بذكرى المولد النبوي عادة شعبية ورثوها عن أجدادهم، حيث يكون الاحتفال بتلك الذكرى الدينية عن طريق تجمع الحرفيين في أنحاء المدينة بسيارات تحمل على متنها رمز الحرفة التي يعملون بها كالشاكوش للنجارين والسكاكين للجزارين والمواسير والسيفونات للسباكين ثم الانطلاق في موكب الاحتفال، الذي يجوب أنحاء المدينة ويستقبله الأهالي بالزغاريد وإلقاء الحلوى.