مقتل 40 شخصًا في انفجار بالعاصمة الأفغانية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (مصراوي):
أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، مقتل 40 شخصًا على الأقل، في انفجار وقع قرب قاعة زفاف في العاصمة الأفغانية؛ كابول.
وقالت الصحة الأفغانية في لها: "حتى الآن تم نقل 40 قتيل وإصابة 60 من مكان قاعة الزفاف التي كانت تحتضن احتفالاً بالمولد النبوي الشريف".
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