مقتل 40 شخصًا في انفجار بالعاصمة الأفغانية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (مصراوي):

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، مقتل 40 شخصًا على الأقل، في انفجار وقع قرب قاعة زفاف في العاصمة الأفغانية؛ كابول.

وقالت الصحة الأفغانية في لها: "حتى الآن تم نقل 40 قتيل وإصابة 60 من مكان قاعة الزفاف التي كانت تحتضن احتفالاً بالمولد النبوي الشريف".