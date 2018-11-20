إصابة 13 في تصادم سيارتين بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي: أصيب 13 شخصا اليوم الثلاثاء، بكسور وجروح متفرقة بسبب تصادم سيارتين ميكروباص بطريق "نجع حمادي - أبوتشت - القلاعية" جراء السرعة المفرطة. كان اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا بإصابة 13 شخصا بكسور وجروح متفرقة بسبب تصادم سيارتين ميكروباص بسبب السرعة المفرطة. ودفع مرفق الإسعاف بـ 8 عربات لنقل المصابين لمستشفيات نجع حمادي وأبوتشت لتلقي العلاج اللازم. وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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