كيف تطورت تحويلات المصريين بالخارج خلال عامين من التعويم؟ (إنفوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى عيد:

تصميم - مايكل عادل:

ساهمت زيادة التدفقات الدولارية من تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 20.4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي في حدوث ارتفاع طفيف لهذه التحويلات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 1.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017-2018.

وبحسب بيان صادر أول أمس عن البنك المركزي، سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال سبتمبر نحو 1.8 مليار دولار لترتفع برصيد التحويلات خلال الربع الأول من عام 2018-2019 إلى 5.9 مليار دولار مقابل 5.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ورغم هذه الزيادة إلا أن التحويلات شهدت تراجعا خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع السابق عليه "الأخير من العام المالي الماضي" والذي سجلت خلاله 7 مليارات جنيه.

وكان البنك المركزي أعلن أن السنة المالية السابقة شهدت تحقيق تحويلات العاملين بالخارج رقما قياسيا بقيمة 26.4 مليار دولار مقابل نحو 21.8 مليار دولار خلال العام المالي 2016-2017.

ويرصد مصراوي خلال الإنفوجرافيك التالي، التطور ربع السنوي لتحويلات العاملين بالخارج خلال عامين من تحرير سعر الصرف الذي حدث في 3 نوفمبر 2016 (الربع الرابع من عام 2016)، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي.