بالأسماء.. إصابة 3 في تجدد صراع ثأري بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي: أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية، اليوم الثلاثاء، في مركز أبوتشت بشمال قنا بسبب تجدد صراعات ثأرية قديمة بين عائلتين. كان اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا بإصابة كل من: "حسن نادي جهلان 25 سنة - مرتضي عادل سعد 23 سنة - راشد رشاد حزين 22 سنة" بطلقات نارية على خلفية تجدد صراع ثأري بمركز أبوتشت بشمال قنا؛ وجرى نقل المصابين لمستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج اللازم. وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وضبط الجناة ومنع تجدد الاشتباكات بين كلا العائلتين.

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