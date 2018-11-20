السفارة المصرية بالهند تقيم حفل استقبال لرئيس المحكمة الدستورية العليا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

أقام القائم بالأعمال فى السفارة المصرية بنيودلهي الوزير المفوض خالد الشاذلي، حفل استقبال بمناسبة مشاركة الوفد القضائي المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية المستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة، فى المؤتمر القضائى الدولى لرؤساء المحاكم العليا الذى استضافته الهند هذا الاسبوع.

حضر الحفل المستشار التجارى أحمد ابراهيم على وأعضاء السفارة المصرية.

يذكر أن رئيس المحكمة الدستورية ترأس وفد مصر للمشاركة في المؤتمر الدولي التاسع عشر لرؤساء المحاكم العليا والذى عقد في مدينتي دلهي ولاكناو، وذلك خلال الفترة من 13 نوفمبر الجاري حتى 20 من نفس الشهر.